Tarsus: Was muss ich hier unbedingt beachten?

Der Tarsus-Schlusskurs wurde am 17.08.2018 an der Heimatbörse London mit 307,5 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Werbung".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Tarsus. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Tarsus daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Tarsus von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 3,42 % ist Tarsus im Vergleich zum Branchendurchschnitt Commercial Services (2,99 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,43 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Tarsus-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (380 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 23,58 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 307,5 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Tarsus eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.