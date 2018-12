Tarsus: Eine Gewinnchance?

Am 19.12.2018 ging die Aktie Tarsus an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 268 GBP aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Unsere Analysten haben Tarsus nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Tarsus. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Tarsus daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Tarsus von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Tarsus beläuft sich mittlerweile auf 291,44 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 268 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -8,04 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 274,09 GBP. Somit ist die Aktie mit -2,22 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Tarsus beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,81 Prozent und liegt mit 0,41 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (3,41) für diese Aktie. Tarsus bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.