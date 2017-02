Tarifvertrag für Volontäre an Tageszeitungen aktualisiert

Berlin (ots) - Der Sozialpolitische Ausschuss des BundesverbandsDeutscher Zeitungsverleger (BDZV) hat dem mit DeutscherJournalisten-Verband (DJV) und dju in ver.di ausgehandelten,aktualisierten Tarifvertrag für Volontärinnen und Volontäre anTageszeitungen zugestimmt."Nach 26 Jahren war es Zeit, die Ausbildungsinhalte an dieveränderten beruflichen Anforderungen anzupassen", erklärte dazu derVerhandlungs-führer des BDZV, Georg Wallraf. Künftig würdenAusbildungsinhalte im Online-Journalismus und die Ausbildung inRedaktionsgesellschaften ebenso berücksichtigt wie die Arbeit anNewsdesks. Als ein weiteres Ausbildungsziel sei Redaktionsmanagementhinzugekommen, also die Führung von Projekten und die damitzusammenhängende Organisation der Arbeit.Das Volontariat dauert 24 Monate. Neu ist die Möglichkeit, umweitere drei Monate zu verlängern - zur Vermittlung vonZusatzqualifikationen oder zur Ergänzung der Ausbildungsinhalte."Dabei denken wir an zusätzliche Ausbildungsstationen beim Radio oderFernsehen", erläuterte Wallraf, "aber auch an Korrespondentenbüros imIn- und Ausland, an Start-up-Projekte, Presseagenturen oder eineStation in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit." Diesetarifvertragliche Verlängerungsoption unterliegt einerSonderkündigungsmöglichkeit mit einer Frist von sechs Monaten,frühestens zum 31. Dezember 2019.Darüber hinaus wird dem Tarifvertrag für Volontäre einMusterausbildungsplan zur Orientierung für die Verlage beigefügt.Tarifvertrag wie Musterausbildungsplan treten rückwirkend zum 1.November 2016 in Kraft und sind mit einer Frist von sechs Monatenkündbar, erstmals zum 31. Dezember 2020, danach jeweils zumJahresende.Pressekontakt:Hans-Joachim FuhrmannTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: fuhrmann@bdzv.deAnja PasquayTelefon: 030/ 726298-214E-Mail: pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell