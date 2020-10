Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst gehen weiter

POTSDAM (dpa-AFX) - Arbeitgeber und Gewerkschaften setzen an diesem Freitag in Potsdam ihre Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst fort.



Zum Start der dritten Runde hatte es am Donnerstag keinen Durchbruch in den Verhandlungen über die Einkommen von mehr als zwei Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen gegeben. Eine Einigung in dieser dritten Runde hielten die Teilnehmer aber für möglich, allerdings möglicherweise erst am Wochenende. Besonders die Arbeitgeber zeigten sich optimistisch, während sich die Gewerkschaftsvertreter skeptischer äußerten./bw/DP/jha