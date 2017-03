Frankfurt am Main (ots) - Nachdem sich die Tarifgemeinschaftver.di/EVG und die Verhandlungskommission der Sparda-Banken in ihrerersten Verhandlung am 23. Februar auf die Eckpunkte einer Erhöhungder Tarifgehälter geeinigt hatten, wurden in der zweitenVerhandlungsrunde am 13. März 2017 in Frankfurt die wesentlichenInhalte einer "Gemeinsamen Erklärung zur Ausbildung und Übernahme"abgestimmt.In ihr wird der hohe Stellenwert betont, den die Ausbildung unddie Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen in den Sparda-Bankengenießt, die auch über den eigenen Bedarf hinaus ausbilden. Gleichesgilt für die Unterstützung der Auszubildenden im Rahmen derPrüfungsvorbereitung. Um diese Bereitschaft nicht zu gefährden,konnte dem Wunsch von ver.di/EVG auf verbindliche Übernahme derAusgebildeten nicht entsprochen werden. Gleichwohl werden in derErklärung Wege skizziert, um möglichst frühzeitig Klarheit für beideSeiten zu schaffen, ob eine Übernahme im Ausbildungsbetriebdarstellbar ist. Dabei sollen solche Bewerbungen wie interneBewerbungen betrachtet und - je nach örtlicher Regelung - beigleicher Eignung und Qualifikation bevorzugt behandelt werden. Soferndies nicht möglich ist, sollen die Möglichkeiten einer Einstellungbei anderen Sparda-Banken dadurch verbessert werden, indem solcheBewerbungen möglichst den gleichen Stellenwert wie interneBewerbungen genießen und die Ausbildung bei einer anderen Sparda-Bankals "Qualitätsmerkmal" angesehen werden sollte.Das erzielte Ergebnis steht noch unter dem Vorbehalt der GroßenTarifkommission der Sparda-Banken, die darüber am 27. März befindenwird.Über den Verband der Sparda-Banken e.V.Der Verband der Sparda-Banken e.V. mit Sitz in Frankfurt am Mainist Prüfungsverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes. Als"Stabsstelle" ist er außerdem das Sprachrohr der Gruppe nach außen.Er betreut die rechtlich und wirtschaftlich eigenständigen zwölfSparda-Banken sowie die anderen Mitgliedsunternehmen ingenossenschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen,betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und personellenAngelegenheiten.Über die Gruppe der Sparda-BankenDie Gruppe der Sparda-Banken besteht aus zwölf wirtschaftlich undrechtlich selbständigen Sparda-Banken in Deutschland sowie mehrerenService-Gesellschaften wie der Sparda-Datenverarbeitung eG und derSparda-Consult Gesellschaft für Projekt- und InnovationsmanagementmbH. Mit insgesamt über 3,55 Mio. Mitgliedern und rund vier Mio.Kunden gehören die Sparda-Banken zu den bedeutendsten Retailbanken inDeutschland. Die Sparda-Banken sind als genossenschaftliche BankenMitglied im Bundesverband der Deutschen Volksbanken undRaiffeisenbanken (BVR) und Teil der GenossenschaftlichenFinanzGruppe.Pressekontakt:Dr. Isabelle DrexlerPublic AffairsVerband der Sparda-Banken e.V.Hamburger Allee 4 (Westendgate), 12. OG60486 Frankfurt am Mainisabelle.drexler@sparda-verband.deOriginal-Content von: Verband der Sparda-Banken e.V., übermittelt durch news aktuell