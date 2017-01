Tarifverhandlungen in der Papier- und Kunststoffverarbeitung: Jetzt muss sich auch ver.di endlich bewegen

Berlin (ots) - Der Hauptverband Papier- und Kunststoffverarbeitung(HPV) e.V. und die Gewerkschaft ver.di setzen am 9. Januar 2017 mitder vierten Runde ihre Tarifverhandlungen in Berlin fort. Der HPVerwartet von der Gewerkschaft, dass sie endlich ihre Blockadehaltungder vergangenen Runden aufgibt und auf die Arbeitgeber zugeht.Der Verhandlungsführer des HPV, Jürgen Peschel, kritisiert, dassver.di immer noch an dem Ziel einer Lohnerhöhung von 5 Prozent undeiner Laufzeit von 12 Monaten festhält: "Wir haben uns in der letztenRunde bewegt und unser Angebot abermals modifiziert. Unserverbessertes Angebot sieht 1,8 Prozent mehr Lohn für 18 Monate ab dem1.1.2017 vor; in einem zweiten Schritt soll es eine Entgelterhöhungvon 1,5 Prozent für 13 Monate geben. Damit bewegen wir uns in einemRahmen, der sich für viele Teilbereiche der Branche bereits an deräußeren Grenze bewegt. Die Tarifpartner führen branchenspezifischeVerhandlungen, die sich ausschließlich an den Gegebenheiten unsererBranche orientieren sollten und nicht an der allgemeinen,gesamtwirtschaftlichen Lage. Daher erwarten wir von ver.di einenrealistischen Blick auf die Situation in der Papier- undKunststoffverarbeitung. Nur so kommen wir zu einem fairen Abschluss."Eine Einigung hält Peschel trotz der bisherigen starren Positionam 9. Januar für möglich: "Für viele Mitarbeiter sind unsereArgumente plausibel - das haben meine Kollegen und ich in zahlreichenpersönlichen Gesprächen mit den Beschäftigten erfahren. DieBelegschaften profitieren auch weiterhin von den kräftigenReallohnsteigerungen der letzten Jahre; jetzt kommt es ihnen nebeneiner klaren Lohn- vor allem auch auf eine sichereZukunftsperspektive an. Diese kann es jedoch nur geben, wenn derTarifabschluss die schwierige wirtschaftliche Situation in weitenTeilen unserer Branche berücksichtigt", so derHPV-Verhandlungsführer.Die vierte Verhandlungsrunde zwischen HPV und ver.di beginnt am 9.Januar 2017 um 15.00 Uhr im NH COLLECTION Hotel, Friedrichstraße 95,10117 Berlin. Der Verhandlungsführer des HPV, Jürgen Peschel, und derHauptgeschäftsführer, Stefan Rössing, stehen für Fragen undInterviews gerne zur Verfügung.Pressekontakt:Stefan Rössing, Hauptgeschäftsführer des HPVTelefon: 030 / 24 78 183-10E-Mail: stefan.roessing@hpv-ev.orgWolfram Zabel, Geschäftsführung 74z ConsultTelefon: 0151 / 23 45 32 62E-Mail: waz@74z.deOriginal-Content von: Hauptverband Papier- und Kunststoffverarbeitung (HPV) e.V., übermittelt durch news aktuell