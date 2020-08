Tarifverdienste im zweiten Quartal um 1,5 Prozent gestiegen

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Die Tarifverdienste in Deutschland sind im zweiten Quartal 2020 um durchschnittlich 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Im Ergebnis berücksichtigt sind tarifliche Grundvergütungen und durch Tarifabschlüsse festgelegte Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit. Der Anstieg lag ohne Sonderzahlungen im Vorjahresvergleich bei 2,5 Prozent.

Im gleichen Zeitraum stiegen die Verbraucherpreise um 0,8 Prozent. Der im Vergleich zu den Vorquartalen schwache Anstieg der Tarifverdienste ist vor allem auf einmalige Sonderzahlungen im zweiten Quartal 2019 zurückzuführen. So erhielten im Vorjahresquartal beispielsweise die Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) hohe Sonderzahlungen in Form von Nachzahlungen, resultierend aus der verspäteten Auszahlung der Tariferhöhung des Tarifabschlusses 2019. Dies führte im zweiten Quartal 2020 in mehreren Wirtschaftsbereichen dazu, dass der Index mit Sonderzahlungen im Vorjahresvergleich deutlich schwächer gestiegen ist als der Index ohne Sonderzahlungen, etwa im Bereich Erziehung und Unterricht (+2,4 Prozent mit Sonderzahlungen gegenüber +5,0 Prozent ohne Sonderzahlungen), in der Öffentlichen Verwaltung (+2,0 Prozent gegenüber +3,5 Prozent) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen (+1,9 Prozent gegenüber +2,3 Prozent), so die Statistiker. Die rückläufige Entwicklung des Index mit Sonderzahlungen im Baugewerbe (-1,6 Prozent) resultiert aus einer Einmalzahlung in Höhe von 600 Euro im zweiten Quartal 2019, so Destatis. Der unterdurchschnittliche Anstieg des Tarifindex mit Sonderzahlungen im Verarbeitenden Gewerbe (+0,3 Prozent) ist vor allem darauf zurückzuführen, dass für die Metall- und Elektroindustrie in der Tarifrunde 2019 keine prozentuale Tariferhöhung, sondern Sonderzahlungen für das jeweils dritten Quartal 2019 und 2020 vereinbart wurden. Überdurchschnittlich entwickelten sich die Tarifverdienste mit Sonderzahlungen im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 unter anderem in der Land- und Forstwirtschaft (+2,9 Prozent), im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden (+2,9 Prozent), im Handel (+2,8 Prozent) sowie bei der Information und Kommunikation (+2,6 Prozent).

