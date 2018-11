Tarifverdienste im 3. Quartal 2018: +3,7 % zum Vorjahresquartal

Wiesbaden (ots) - Die Tarifverdienste in Deutschland sind imdritten Quartal 2018 um durchschnittlich 3,7 % gegenüber demVorjahresquartal gestiegen. Berücksichtigt wurden tariflicheGrundvergütungen und tariflich festgelegte Sonderzahlungen wieEinmalzahlungen, Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lag derAnstieg ohne Sonderzahlungen im dritten Quartal 2018 imVorjahresvergleich bei 2,7 %. Im gleichen Zeitraum stiegen dieVerbraucherpreise um 2,1 %.Bei der Entwicklung der monatlichen Tarifverdienste einschließlichSonderzahlungen bestehen große Unterschiede zwischen den einzelnenWirtschaftszweigen. Überdurchschnittlich erhöhten sich diemonatlichen Tarifverdienste im dritten Quartal 2018 unter anderem inder Wasserversorgung, Entsorgung und Beseitigung vonUmweltverschmutzungen (+7,6 %), bei Kunst, Unterhaltung und Erholung(+5,5 %), in der Energieversorgung (+5,0 %) sowie im Gesundheits- undSozialwesen (+4,8 %). Der hohe Anstieg der Tarifverdienste in diesenBranchen ist vor allem auf einen Sondereffekt zurückzuführen: ImApril 2018 hatten sich die Tarifvertragsparteien für den öffentlichenDienst des Bundes und der Gemeinden (TVöD) auf eine Tariferhöhung vondurchschnittlich 3,19 % ab 1. März 2018 geeinigt. Der Tarifindexerfasst die Tariferhöhungen allerdings erst zum Zeitpunkt derAuszahlung, die im August beziehungsweise im September 2018 erfolgte.Dadurch wird der Tarifanstieg einschließlich der Nachzahlungen fürdie Monate März bis August beziehungsweise September erst im drittenQuartal 2018 nachgewiesen. Unterdurchschnittlich stiegen dieTarifverdienste unter anderem im Bereich Information undKommunikation (+2,9 %), in der Land- und Forstwirtschaft (+2,7 %), imHandel (+2,3 %) sowie im Bergbau (+2,0 %).Weiterführende InformationenDetaillierte Daten zur Tarifentwicklung in ausgewähltenWirtschaftszweigen bietet die Fachserie 16, Reihe 4.3 (Tarifindex).Die dazugehörende Veröffentlichung "Lange Reihe" enthält zusätzlicheAngaben zu den tariflichen Stundenverdiensten mit und ohneSonderzahlungen in der Gesamtwirtschaft gegliedert nachLeistungsgruppen und Geschlecht. Die vollständigen Quartals- undJahresergebnisse können in der Datenbank GENESIS-Online über dieTabellen "Vierteljährlicher Index der Tarifverdienste" (62221-0001)und (62221-0002) abgerufen werden, die Ergebnisse des monatlichenIndex der Tarifverdienste über die Tabelle "Monatlicher Index derTarifverdienste" (62231-0001) . Eine Übersicht samt Schaubild überdie aktuellen Tarifabschlüsse und eine Zusammenstellung ausgewählterÖffnungsklauseln im ersten Halbjahr 2018 enthält die Fachserie 16,Reihe 4 (Tarifverdienste). Tarifinformationen zu einzelnen Branchenstehen in den Branchenblättern zur Verfügung.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Tarifverdienste,Telefon: +49 (0) 611 / 75 35 62www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell