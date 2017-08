Tarifverdienste im 2. Quartal 2017: + 3,8 % zum Vorjahresquartal

Wiesbaden (ots) - Die Tarifverdienste - gemessen am Index dertariflichen Monatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen - warenim zweiten Quartal 2017 durchschnittlich 3,8 % höher als imVorjahresquartal. Das ist der höchste Anstieg seit Beginn derZeitreihe im Jahr 2011. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)weiter mitteilt, lag der Anstieg ohne Sonderzahlungen im zweitenQuartal 2017 im Vorjahresvergleich bei 3,4 %. Im gleichen Zeitraumerhöhten sich die Verbraucherpreise um 1,7 %.Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung hatte wie schon imVorquartal der Doppelabschluss im Tarifvertrag des öffentlichenDienstes des Bundes und der Gemeinden (siehe hierzu PressemitteilungNr. 175 vom 30.05.2017). Hinzu kam die Auszahlung desTarifabschlusses für die Beschäftigten der Länder (TV-L) in Höhe von2,0 %, mindestens aber 75 Euro. Dieser gilt zwar bereits seit Januar2017, er wurde allerdings erst im zweiten Quartal 2017 verbunden miteiner Nachzahlung für die vorherigen Monate ausgezahlt. Besondersdeutlich zeigen sich diese beiden Effekte in den BranchenWasserversorgung und Entsorgung, Öffentliche Verwaltung, Verteidigungund Sozialversicherung sowie im Gesundheits- und Sozialwesen miteiner Tarifsteigerung von jeweils + 4,5 %. Der hohe Anstieg derTarifverdienste im Verarbeitenden Gewerbe (+ 4,1 %) lässt sich vorallem auf die Tarifentwicklung in der Metall- und Elektroindustriezurückführen. Zusätzlich zur Tariferhöhung von 2,8 % zum Juli 2016wirkte sich hier im zweiten Quartal 2017 die zweite Stufenerhöhung inHöhe von 2,0 % zum April 2017 aus.Deutlich überdurchschnittlich entwickelten sich dieTarifverdienste binnen Jahresfrist mit + 7,4 % auch im Bergbau undder Gewinnung von Steinen und Erden. In dieser Branche wurden für daszweite Quartal 2017 in mehreren Tarifverträgen hohe Einmalzahlungenvereinbart.Deutlich unterdurchschnittlich war die Tarifentwicklung imVergleich zum zweiten Quartal 2016 vor allem im Gastgewerbe (+ 0,9 %)und im Handel (+ 1,1 %).Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabellen sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Sabine Touil, Telefon: +49 (0) 611 / 75 43 27,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell