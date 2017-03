Tarifverdienste 2016: + 2,0 % gegenüber dem Vorjahr

Wiesbaden (ots) - Die Tarifverdienste - gemessen am Index dertariflichen Monatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen - warenim Jahr 2016 durchschnittlich 2,0 % höher als im Vorjahr. Damit wirddas vorläufige Ergebnis vom 29. November 2016 bestätigt. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ist das dergeringste Anstieg seit 2011 (+ 1,7 %). Ohne Sonderzahlungen lagen dietariflichen Monatsverdienste 1,9 % über dem Vorjahresdurchschnitt.Die tatsächlich gezahlten Bruttomonatsverdienste waren 2016 nachvorläufigen Ergebnissen um 2,3 % höher als im Vorjahr (siehePressemitteilung Nr. 40 vom 06.02.2017). Im gleichen Zeitraumerhöhten sich die Verbraucherpreise um 0,5 %. Zur Kompensation vonPreissteigerungen wird die Inflationsrate in Tarifverhandlungenhäufig als Orientierungsmaßstab verwendet. Die niedrigenInflationsraten der letzten Jahre könnten somit zur moderatenEntwicklung der Tarifverdienste beigetragen haben.Überdurchschnittliche Tariferhöhungen gab es im Jahr 2016 bei densonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (+ 3,0 %), wiebeispielsweise Reisebüros, Zeitarbeit sowie Wach- undSicherheitsdienstleistungen, in der Energieversorgung (+ 2,7 %) sowieim Handel (+ 2,5 %). Im Verarbeitenden Gewerbe stiegen dieTarifverdienste gegenüber 2015 um 2,1 %. In vielen weiteren Branchenlag die Tarifentwicklung im Durchschnitt, beispielsweise imBaugewerbe, im Gastgewerbe, bei den Finanz- undVersicherungsdienstleistungen sowie im Bereich "ÖffentlicheVerwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung" (jeweils + 2,0 %).Deutlich geringere Tariferhöhungen gab es in den Bereichen "Verkehrund Lagerei" mit + 1,2 % sowie "Bergbau und Gewinnung von Steinen undErden" mit + 0,7 %. Im vierten Quartal 2016 waren die Tarifverdiensteeinschließlich Sonderzahlungen um 2,2 % höher als imVorjahresquartal. Überdurch-schnittliche Tarifsteigerungen gab es imVergleich zum vierten Quartal 2015 insbesondere in derEnergieversorgung (+ 3,2 %) sowie bei den sonstigen wirtschaftlichenDienstleistungen (+ 3,1 %).Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabellen sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Sabine Touil,Telefon: +49 (0) 611 / 75 43 27,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell