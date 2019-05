Tarifverdienste im 1. Quartal 2019: +2,6 % zum Vorjahresquartal

Wiesbaden (ots) - Die Tarifverdienste in Deutschland sind im 1.Quartal 2019 um durchschnittlich 2,6 % gegenüber dem Vorjahresquartalgestiegen. Berücksichtigt wurden tarifliche Grundvergütungen undtariflich festgelegte Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen,Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lag der Anstiegohne Sonderzahlungen im 1. Quartal 2019 im Vorjahresvergleich bei 2,7%. Im gleichen Zeitraum stiegen die Verbraucherpreise um 1,4 %.Bei der Entwicklung der monatlichen Tarifverdienste einschließlichSonderzahlungen bestehen große Unterschiede zwischen den einzelnenWirtschaftszweigen. Am stärksten stiegen die Tarifverdienste im 1.Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahresquartal im Baugewerbe (+4,4 %)und im Bereich Verkehr und Lagerei (+4,3 %). Weiterhin waren unteranderem im Gesundheits- und Sozialwesen (+3,4 %) und imVerarbeitenden Gewerbe (+3,3 %) überdurchschnittliche Tariferhöhungenzu beobachten. Deutlich geringer stiegen die Tarifverdienste in denBereichen Erziehung und Unterricht (+1,4 %) und ÖffentlicheVerwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung (+1,9 %). Dies ist imWesentlichen auf den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes derLänder (TV-L) zurückzuführen. Dieser lief zum 31.12.2018 aus undwurde Anfang März 2019 neu abgeschlossen. Die daraus resultierendeTariferhöhung wird allerdings frühestens ab Mai 2019 rückwirkend zumJanuar 2019 ausgezahlt und konnte somit in diesem Quartal bei denBerechnungen noch nicht berücksichtigt werden.Weiterführende InformationenDetaillierte Daten zur Tarifentwicklung in ausgewähltenWirtschaftszweigen bietet die Fachserie 16, Reihe 4.3 (Tarifindex).Die dazugehörende Veröffentlichung "Lange Reihe" enthält zusätzlicheAngaben zu den tariflichen Stundenverdiensten mit und ohneSonderzahlungen in der Gesamtwirtschaft gegliedert nachLeistungsgruppen und Geschlecht. Die vollständigen Quartals- undJahresergebnisse können in der Datenbank GENESIS-Online über dieTabellen "Vierteljährlicher Index der Tarifverdienste" (62221-0001)und (62221-0002) abgerufen werden, die Ergebnisse des monatlichenIndex der Tarifverdienste über die Tabelle "Monatlicher Index derTarifverdienste" (62231-0001). Eine Übersicht samt Schaubild über dieaktuellen Tarifabschlüsse und eine Zusammenstellung ausgewählterÖffnungsklauseln im ersten und zweiten Halbjahr 2018 enthält dieFachserie 16, Reihe 4 (Tarifverdienste).Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Tarifverdienste,Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 07www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell