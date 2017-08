Tarifstreit im Brandenburger Einzelhandel womöglich vor Durchbruch

BERNAU (dpa-AFX) - Nach der Einigung im Tarifkonflikt für den Berliner Einzelhandel könnte nun auch die Auseinandersetzung für Brandenburg vor einem Durchbruch stehen.



Im Kern gehe es jetzt nur noch um die Angleichung der Sonderzahlungen in Brandenburg an das Berliner Niveau, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Erika Ritter. Die Arbeitgeber lehnten dies bislang allerdings ab. Am Mittwoch (13.00 Uhr) wollen beide Seiten erneut zusammenkommen. Am Montag hatten sich die Tarifparteien für Berlin auf zwei Lohnerhöhungen geeinigt. 2,3 Prozent zum 1. September sowie 2,0 Prozent zum 1. Juli 2018. Der neue Tarifvertrag läuft bis 30. Juni 2019./rgo/DP/zb