Tarifrunde im Südwesten: IG Metall peilt Ergebnis bis Ostern an

SINDELFINGEN (dpa-AFX) - Die IG Metall Baden-Württemberg will mit der Arbeitgeberseite vorzeitig in Verhandlungen treten.



Dafür hat sich die Große Tarifrunde am Donnerstag in Sindelfingen einstimmig ausgesprochen. "Unser Ziel ist es, bis Ostern zu einem Ergebnis zu kommen. Mit dem beschleunigten Prozess haben wir dafür die Voraussetzung geschaffen", sagte Bezirksleiter Roman Zitzelsberger im Anschluss.

Mit dem Arbeitgeberverband Südwestmetall habe bereits ein Treffen stattgefunden, weitere seien vereinbart. "Es geht darum, keine Zeit zu verlieren und gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen, wie die großen Herausforderungen der Transformation tarifpolitisch bewältigt werden können", sagte Zitzelsberger.

Es herrsche große Unsicherheit bei vielen Beschäftigten - wegen den Umbrüchen in der Automobilbranche, wegen der wirtschaftlichen Situation und auch der Digitalisierung in vielen Betrieben. Die Frage sei, welche Antworten die Tarifrund 2020 auf diese Herausforderungen geben könne./axa/DP/zb