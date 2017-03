Tarifparteien der Kunststoffverarbeitenden Industrie vertagen sich/Abschluss darf Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen nicht gefährden

Wiesbaden (ots) - Trotz konstruktiver Verhandlungen und einemtragfähigen Arbeitgeberangebot konnten sich der ArbeitgeberverbandHessenChemie und die IG BCE Hessen-Thüringen heute nicht auf einenTarifabschluss einigen."Wir haben einen Gesamttopf, der nur einmal verteilt werden kann",betonte Thomas Wedekind, Geschäftsführer der Technoform GlassInsulation GmbH und Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite. Ermachte klar, dass die Forderungen nach einer Entgelterhöhung von 6Prozent und zugleich einer Weiterentwicklung desDemografie-Tarifvertrages analog der Chemiebranche auf einenbegrenzten Verteilungsspielraum treffen.Wedekind forderte in den Tarifgesprächen, nicht die schwierige undunsichere wirtschaftliche Lage aus den Augen zu verlieren."Konjunkturell war 2016 ein schwaches Jahr. Die Erzeugerpreisestagnieren, der Umsatz ist rückläufig und die Produktion schwächeltdas fünfte Jahr in Folge", erläuterte der Verhandlungsführer. EineWirtschaftsumfrage der HessenChemie unter den Mitgliedsunternehmender Kunststoffverarbeitung ergab, dass jedes zweite Unternehmenzuletzt einen Rückgang der Auftragseingänge zu verzeichnen hatte.Hinzu kommen Risiken, die der internationalen Politik und einerunsicheren Weltwirtschaft geschuldet sind. "Die Unternehmen spürenbereits jetzt einen negativen Trump-Effekt und der Brexit wird fürdie meisten nicht ohne Folgen bleiben. Eine übersteigerteTariferhöhung darf in dieser wirtschaftlichen Lage nicht dieWettbewerbsfähigkeit gefährden", so Wedekind.Offen zeigten sich die Arbeitgeber bei der Weiterentwicklung desDemografie-Tarifvertrages. Dabei machten sie in den Tarifgesprächennoch einmal klar, dass sie es für notwendig halten, dass sich dieSozialpartner gemeinsam mit der Herausforderung der Digitalisierungbeschäftigen. Denn diese stelle auch eine große Chance für dieBranche dar.Die Tarifgespräche werden am 27. März 2017 in Wiesbadenweitergeführt.Pressekontakt:Arbeitgeberverband Chemie undverwandte Industrien für das Land Hessen e.V.Jürgen Funk, PressesprecherTelefon 0611/7106-49Murnaustraße 12, 65189 WiesbadenE-Mail: funk@hessenchemie.deInternet: www.hessenchemie.deOriginal-Content von: Arbeitgeberverband HessenChemie, übermittelt durch news aktuell