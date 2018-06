Tariflöhne in der Chemie: Arbeitgeber streben Sonderzahlungen an (FOTO)

Mainz (ots) -// Die regionale Tarifverhandlung für die rund 69.000rheinland-pfälzischen Chemie-Beschäftigten wurde ergebnislos vertagt.Die Verhandlungen werden - nach einer Sommerpause - am 5. Septemberin Hannover auf Bundesebene fortgesetzt. //Heute wurden in Mainz die Tariflöhne der Chemie-Beschäftigtenverhandelt. Diese sind laut Arbeitgeber bereits jetzt sehr hoch. "Inunseren Verhandlungen müssen wir berücksichtigen, dass dieTarifbeschäftigten in der chemischen Industrie im Schnitt rund 60.000Euro pro Jahr erhalten. 6 Prozent mehr Entgelt und der Verdoppelungdes Urlaubsgeldes ergeben eine Forderung von über 7 Prozent mehrGeld. Das ist auf Dauer für die Betriebe nicht tragbar", betont HansOberschulte, Verhandlungsführer der Arbeitgeber.Zukünftige Löhne müssen laut Arbeitgeberverband Chemie zurzukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung passen. "Der globaleWettbewerb wird härter und wir erwarten für das aktuelle Jahr eineschwächere Dynamik. Die statistischen Zahlen der ersten Monate fürRheinland-Pfalz bestätigen uns: Kein starker Zuwachs", so Oberschulteund ergänzt: "Die jüngste Sonderkonjunktur können wir unter anderemmit einer Sonderzahlung honorieren. Zugleich müssen wir dieoffensichtlicheren Gefahren beachten, die aus wachsender globalerKonkurrenz, der Digitalisierung und dem demografischen Wandelentstehen".Die chemische Industrie exportiert 70 Prozent aller Waren insAusland. Daher sehen die Arbeitgeber die zunehmendenHandelsbeschränkungen mit Sorge. Sie erhöhen die Unsicherheiten inder weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. "Diese Unsicherheitenmüssen wir in den Verhandlungen berücksichtigen", so Oberschulte.Verhandlungsbereit sind die Arbeitgeber zur, von der IG BCEgeforderten, Weiterentwicklung der Arbeitsbedingungen. Bereits heuteinvestieren die Unternehmen viel in flexible Arbeitsmodelle undmoderne Arbeitsbedingungen, wie zum Beispiel ergonomischeArbeitsplätze und betriebliche Angebote zur Gesunderhaltung derBeschäftigten. "Das bestehende Engagement der Unternehmen muss in denVerhandlungen angerechnet werden", betont Oberschulte.Pressekontakt:Chemieverbände Rheinland-PfalzTobias GöpelE: tobias.goepel@chemie-rp.deT: 0621 52056 27Original-Content von: Chemieverbände Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell