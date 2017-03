Tarifkonflikt: Tausende Stahlarbeiter treten in Warnstreik

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

DÜSSELDORF/SALZGITTER (dpa-AFX) - Bei Warnstreiks in der nordwestdeutschen Stahlindustrie haben am Freitag rund 2500 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt, um der Forderung der IG Metall nach 4,5 Prozent mehr Lohn Nachdruck zu verleihen.



Die größte Kundgebung fand in Salzgitter bei der Salzgitter AG statt. Dort beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben rund 2000 Arbeiter des gleichnamigen Stahl-Unternehmens an den Warnstreiks. Weitere gab es bei den Deutschen Edelstahlwerken in Hagen und bei Thyssenkrupp Steel in Kreuztal.

Der IG-Metall-Verhandlungsführer Knut Giesler kündigte an: "Wir werden die Warnstreiks in der kommenden Woche mit gleicher Intensität fortführen." In den Verhandlungen für die 72 000 Beschäftigten in der nordwestdeutschen Stahlindustrie fordert die IG Metall 4,5 Prozent mehr Geld rückwirkend zum 1. März für zwölf Monate, sichere Altersteilzeit und faire Werkverträge. Das Angebot der Arbeitgeber lag zuletzt bei einem Lohnplus von 1,3 Prozent für 15 Monate.

Der Bezirksleiter der IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger, wies diese Offerte vor 2000 Warnstreikenden in Hannover entschieden zurück. Ein solcher Abschluss bedeute einen Reallohnverlust. "Diese Frechheit akzeptieren wir nicht." Die Tarifverhandlungen werden am 16. März in Düsseldorf fortgesetzt./rea/DP/she