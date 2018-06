Tarifgespräche für norddeutsche Chemiebranche beginnen

HANNOVER (dpa-AFX) - In der anstehenden Tarifrunde für die 580 000 Beschäftigten der deutschen Chemie- und Pharmabranche beginnt am Dienstag (11.00 Uhr) die norddeutsche Regionalrunde in Hannover.



Sie stellt den Start der Tarifverhandlungen für die 65 000 Beschäftigten der Region dar. Die Gewerkschaft IG BCE fordert mit Blick auf die gute Branchenkonjunktur einen Entgelt-Aufschlag von sechs Prozent, beim Urlaubsgeld ein einprozentiges Plus sowie strukturelle Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen. Die Arbeitgeber dagegen verweisen auf extrem gestiegene Rohstoffpreise der Chemieindustrie. Nach den Tarifgesprächen in den neun regionalen Tarifbereichen stehen Anfang September in Hannover dann Verhandlungen auf Bundesebene an./rek/DP/zb