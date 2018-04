Tarifgespräche bei T-Systems gestartet - Verdi will 'gutes Angebot'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

BONN (dpa-AFX) - Die erste Runde der Tarifgespräche bei der Telekom-Großkundensparte T-Systems ist am Donnerstag ergebnislos verlaufen.



Ein konkretes Angebot gebe es noch nicht, teilte die Gewerkschaft Verdi am Abend nach dem Abschluss der Verhandlungen in Bonn mit. Man erwarte nun "ein gutes Angebot" von dem Unternehmen, hieß es. Verdi verlangt für die etwa 11 000 Tarifmitarbeiter 5,5 Prozent mehr Geld, die Laufzeit soll bei einem Jahr liegen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 2. Mai geplant.