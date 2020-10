Tarifaufpasser mySwitch - automatisch im besten Strom - und Gastarif

Münster (ots) - Die Strom- und Gaspreise in Deutschland befinden sich auf Rekordniveau, noch nie mussten Haushalte mehr für Energie zahlen als im Jahr 2020. Strom ist laut dem Statistischen Bundesamt im Vergleich zum Vorjahr um 6,8 % und Gas um 2,7 % gestiegen.Sparen können Verbraucher, indem sie versuchen weniger Energie zu verbrauchen oder einfach den Anbieter wechseln. So beträgt die Ersparnis bei einem Stromanbieterwechsel für einen 2-Personen Haushalt fast 400 Euro. Bei Gas ist die Ersparnis noch größer, hier sind bis zu 760 Euro bei einem Anbieterwechsel möglich.Noch sind die Wechselquoten in Deutschland überschaubar, nur knapp 5 Millionen Haushalte wechseln pro Jahr den Anbieter. Aus diesem Grund verschenken Verbraucher jedes Jahr hunderte Millionen Euro, weil Sie einen Vertrag haben, der zu teuer ist. Es gilt: Wer nicht regelmäßig den Anbieter wechselt, verschenkt viel Geld.Genau dafür wurde mySwitch entwickelt. Das ist ein kostenloser Tarifaufpasser und Wechselservice für Strom und Gas vom TÜV geprüften Verbraucherportal StromAuskunft.demySwitch vergleicht regelmäßig alle verfügbaren Tarife. Wird ein günstigerer Tarif gefunden und lässt der Altvertrag einen Wechsel zu, dann wird auf Wunsch automatisch in den besseren Tarif gewechselt. So stellt der Service sicher, dass Kunden keine Kündigungsfristen verpassen und der Strom- und Gasanbieter ab sofort nie mehr zu viel berechnet. Kunden profitieren durch den Wechselservice nicht nur durch günstige Tarife, sondern bekommen auch die attraktiven Neukunden- und Wechselboni der Versorger vollständig ausgezahlt.Wir wechseln, Sie sparen!Der kostenlose Service mySwitch ist unter https://www.stromauskunft.de/tarifaufpasser/ oder https://www.myswitch.de erreichbar.Über StromAuskunftStromAuskunft ist ein TÜV geprüftes Vergleichsportal für Strom und Gas, kostenlos für den Kunden, unabhängig und im Familienbesitz.Auszeichnungen:TÜV geprüft, Kundenzufriedenheit 1,8Testsieger und Top Vergleichsportal 2019Platz 1 in den Kategorien Einsparpotential und KundenserviceAusgezeichnet durch das eKomi Siegel Gold Pressekontakt:Ansprechpartner:Dr. Jörg HeidjannTel.: 01711401388E-Mail: presse@stromauskunft.deWeb: www.stromauskunft.deOriginal-Content von: Stromauskunft.de, übermittelt durch news aktuell