Tarifabschluss im Einzelhandel jetzt auch in NRW

RECKLINGHAUSEN (dpa-AFX) - Der monatelange Tarifkonflikt im Einzelhandel Nordrhein-Westfalens ist beigelegt.



Nachdem sich die Tarifpartner in den vergangenen Wochen bereits in einigen Bezirken auf einen Abschluss verständigt hatten, erzielten die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Handelsverband NRW am Dienstag eine Einigung im bevölkerungsreichsten Bundesland. Damit steigen für die 711 000 Beschäftigten der Branche die Löhne und Gehälter rückwirkend zum 1. Juli um 2,3 Prozent und zum 1. Mai 2018 noch einmal um 2,0 Prozent. Darüber hinaus gibt es für den Monat März eine Einmalzahlung.

Nicht durchsetzen konnte sich Verdi bei den Arbeitgebern indes mit der Forderung, die Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären und damit allen Handelsunternehmen in NRW vorzuschreiben. Auf einem zentralen Aktionstag will sich die Gewerkschaft am 9. September in Düsseldorf erneut dafür einsetzen. Zu der Veranstaltung werden auch Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) und Verdi-Chef Frank Bsirske erwartet./ls/DP/stb