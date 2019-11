Target hebt nach Gewinnplus Jahresprognose an

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

MINNEAPOLIS (dpa-AFX) - Der US-Einzelhandelskonzern Target rechnet nach einem guten dritten Quartal für das Gesamtjahr mit mehr Gewinn.



Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll im Gesamtjahr jetzt 6,25 Dollar bis 6,45 Dollar erreichen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Minneapolis mitteilte. Zuvor war das Management von 5,90 Dollar bis 6,20 Dollar ausgegangen. Die Aktie legte kurz nach Handelsstart in New York um rund 7,5 Prozent zu.

Im dritten Quartal steigerte Target den operativen Gewinn im Jahresvergleich um 22 Prozent auf rund eine Milliarde US-Dollar (906 Mio Euro). Der Umsatz legte um etwa 5 Prozent auf 18,7 Milliarden Dollar zu. Unter dem Strich entsprach das einem Gewinnanstieg um rund 15 Prozent auf 714 Millionen Dollar. Auch für den Rest des Jahres geht die Target-Führung von steigenden Umsätzen und Gewinnen aus./ssc/stw/he