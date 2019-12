Target: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Am 21.12.2019, 09:58 Uhr notiert die Aktie Target an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 129.16 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Allgemeine Warenhäuser".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Target einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Target jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Target mit einer Rendite von 111,34 Prozent mehr als 101 Prozent darüber. Die "Multiline-Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8 Prozent. Auch hier liegt Target mit 103,34 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,79 liegt Target unter dem Branchendurchschnitt (55 Prozent). Die Branche "Multiline-Einzelhandel" weist einen Wert von 37,19 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 17 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Target-Aktie sind 12 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Target aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (6 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 118,93 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (129,15 USD) ausgehend um -7,91 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Target von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.