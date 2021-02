Target: Meinungen?

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Target, die im Segment "Allgemeine Warenhäuser" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 19.02.2021, 01:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 191.29 USD.

Wie Target derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Target erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 18 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 13 "Buy"-, 5 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (163,06 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -15,77 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 193,6 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Target erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Target-Aktie beträgt dieser aktuell 155,84 USD. Der letzte Schlusskurs (193,6 USD) liegt damit deutlich darüber (+24,23 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Target somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 185 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,65 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Target ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird Target auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Dividende: Target schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Multiline-Einzelhandel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,42 % und somit 2,53 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,95 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

