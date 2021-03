Target Aktie: Trifft mit Q4-Ergebnissen ins Schwarze!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Einige der größten Konkurrenten wie Macy’s Inc. (NYSE:M) und Best Buy Co. Inc. (NYSE:BBY) haben ihre Umsatz- und Gewinnprognosen für das vierte Quartal verbessert, da ein kleines bisschen Normalität in die Konsumausgaben zurückzukehren beginnt . Die Gewinne übertrafen die Schätzungen, da die Umsätze um 21% stiegen, angekurbelt durch eine Welle von Käufern nach den Feiertagen, die in einer für die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung