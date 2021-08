Target Aktie: Eine rosige Zukunft?

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die Target Corporation (NYSE:TGT) hat im zweiten Quartal sehr gute Ergebnisse erzielt, was sie seit Jahren konsequent tut, sagte Target-CEO Brian Cornell am Mittwoch in der “Squawk Box” von CNBC.

Was geschah

Target meldete für das zweite Quartal einen Gewinn von 3,64 US-Dollar pro Aktie und übertraf damit die Schätzung von 3,49 US-Dollar pro Aktie. Das Unternehmen meldete einen Quartalsumsatz von 25,16 Mrd. USD



