Targa: Einfach unglaublich

Per 06.01.2020, 11:08 Uhr wird für die Aktie Targa am Heimatmarkt New York der Kurs von 40.64 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Unser Analystenteam hat Targa auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Targa-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 38,99 USD. Der letzte Schlusskurs (41,25 USD) weicht somit +5,8 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (38,76 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+6,42 Prozent Abweichung). Die Targa-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Targa-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Targa schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 8,83 % und somit 3,58 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 5,25 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Die Aktie von Targa gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 583,62 insgesamt 92 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 303,74 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".