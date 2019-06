Targa: Was macht der Markt?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Targa, die im Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 06.06.2019, 15:37 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 39,59 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Targa verläuft aktuell bei 45,59 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 39,35 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -13,69 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 40,41 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Targa-Aktie der aktuellen Differenz von -2,62 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 9,23 Prozent liegt Targa 4,07 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,16. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 12 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Targa-Aktie sind 6 Einstufungen "Buy", 6 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Targa vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 55 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (39,35 USD) ausgehend um 39,77 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Targa von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.