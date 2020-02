Targa: Sollten Sie jetzt etwas tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Targa Resources":

Für die Aktie Targa aus dem Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas" wird an der heimatlichen Börse New York am 10.02.2020, 16:46 Uhr, ein Kurs von 37.04 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Targa gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 517,27 insgesamt 29 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 399,71 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Targa liegt mit einer Dividendenrendite von 9,96 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat einen Wert von 5,26, wodurch sich eine Differenz von +4,7 Prozent zur Targa-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Analysteneinschätzung: Targa erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 7 "Buy"-, 5 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Targa vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (46 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 23,39 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 37,28 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Targa erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.