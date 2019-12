Targa: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Für die Aktie Targa stehen per 12.12.2019, 16:11 Uhr 40.64 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Targa zählt zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Unsere Analysten haben Targa nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Targa liegt mit einer Dividendenrendite von 10,16 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat einen Wert von 5,25, wodurch sich eine Differenz von +4,91 Prozent zur Targa-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Targa mit einem Wert von 506,94 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 191,08 , womit sich ein Abstand von 165 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Targa. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 45,13 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Targa momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Targa weder überkauft noch -verkauft (Wert: 63,03), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Targa wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.