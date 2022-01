Tarachi Gold reicht technischen Bericht der Magistral PEA auf SEDAR ein

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia (21. Januar 2022) – Tarachi Gold Corp. (CSE: TRG) (OTCQB: TRGGF) (Frankfurt: 4RZ) ("Tarachi" oder das "Unternehmen" – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tarachi-gold-corp/) freut sich, die Einreichung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA") für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Magistral Mill and Tailings ("Magistral") in Durango, Mexiko, auf SEDAR bekannt zu geben. Die Ergebnisse der PEA wurden bereits in einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung