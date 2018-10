Taqeem und Solera vereinbaren strategische Partnerschaft, um im Königreich Saudi-Arabien digitale Technologien für das Ökosystem Auto, Flotte, Wohnraum und digitale Identität einzuführen

Westlake, Texas, und Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - SoleraHoldings, Inc. ("Solera"), und die Saudi Authority for AccreditedValuers ("Taqeem") des Königreichs Saudi-Arabien haben eineAbsichtserklärung über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet.Diese sieht die Einführung von Soleras Digital Garage-Plattform fürdas Ökosystem Auto, Flotte, Wohnraum und digitale Identität inSaudi-Arabien vor und steht in Einklang mit Saudi Vision 2030, sichals führendes interkontinentales Logistikdrehkreuz zu etablieren.In einem ersten Schritt sollen ein anerkannter Standard für dieSchadensberechnung, ein Ökosystem für Unfallwagen-Auktionen und eineanerkannte Methodik für Kfz-Wertgutachten für dasVersicherungs-Underwriting und den Gebrauchtwagenmarkt erarbeitetwerden.Im Rahmen der Partnerschaft wird auch über die Errichtung und denBetrieb eines modernen Schulungs- und Forschungszentrums inSaudi-Arabien nachgedacht, um Taqeems Ziel zu unterstützen, dieKfz-Schadenabwicklungs- und -Reparaturbranche professionelleraufzustellen und zu modernisieren. Dies steht in Einklang mit dengesellschaftlichen Zielen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen sowiedie wirtschaftliche Aktivität und Teilhabe zu stimulieren. DasSchulungs- und Forschungszentrum würde vom Knowhow von Solerasmodernem globalen Netzwerk aus Forschungszentren für denAutomobilsektor profitieren (CESVI LIV). Dort könnten Mechanikerausgebildet und qualifizierte Fachkräfte und Werkstätten zertifiziertsowie die Schadensabwicklungs- und Kfz-Reparaturbranchen inSaudi-Arabien geschult werden.Eng. Hani Dahhan, stellvertretender Generalsekretär, nannte dieEntwicklung des Berufszweigs des Gutachters und die bessereprofessionelle und technische Qualifizierung des Berufsstands alseines der erklärten Ziele von Taqeem. "Wir werden diese strategischePartnerschaft nutzen, um das erste Forschungszentrum desAutomobilsektors in der Region MENA (Naher Osten und Nordafrika) zuetablieren. Es dient allen Fachkräften als Drehkreuz für Forschungund Weiterbildung. Darüber hinaus wird Taqeem über das Zentrumspezielle Lehrgänge in Kfz-Schadensgutachten und -Reparatur anbieten.Solera ist der weltweit führende Anbieter von automatisiertenLösungen für die Automobilindustrie und der beste Partner, umgemeinsam das Vertrauen in Gutachten zu stärken und dieProfessionalität der Branche zu erhöhen.""Solera und Taqeem wollen mit der Digital Garage-Plattform und derIVAS-Technologie gemeinsam die Zukunft der digitalen Mobilität inSaudi-Arabien gestalten, damit die Menschen mehr Freude an Mobilitätfinden", sagte Tony Aquila, Gründer, Vorsitzender und CEO von Solera."Diese Partnerschaft bringt Soleras globale Mission voran, alleAspekte des Mobilitäts-Ökosystems durch kognitive, datengestützte unddurch die industrielle Blockchain abgesicherte Lösungen zubeherrschen."Für Solera und Taqeem bildet dieser Vertrag die Grundlage einerlangfristigen Partnerschaft, um Saudi-Arabien und den Nahen Osten zumodernisieren. Dazu werden intuitive und disruptive digitale Lösungenfür die Mobilität implementiert und Verbrauchern moderne Tools an dieHand gegeben, um ihre wichtigsten Vermögenswerte zu verwalten: ihreAutos, ihren Wohnraum und ihre digitalen Identitäten.Informationen zu TaqeemDie Saudi Authority for Accredited Valuers (TAQEEM) ist eineOrganisation, die unabhängig, gemeinnützig und rechtsprechendhandelt. Sie ist dem Ministerium für Handel und Investitionenunterstellt. TAQEEM hat den Auftrag, den Berufszweig des Gutachterszu organisieren und zu entwickeln und Gutachter für alle möglichenVermögensklassen zu qualifizieren und zu akkreditieren. TAQEEM hatsich zum Ziel gesetzt, den Berufszweig des Gutachters zu regulierenund zu entwickeln, qualifizierte Gutachter zu akkreditieren undinternationale Standards für Wertgutachten anzuwenden, um aufzuklärenund das Vertrauen der Bevölkerung in den Berufszweig des Gutachterszu stärken.Informationen zu SoleraSolera ist ein Weltmarktführer bei digitalen Technologien, die diewichtigsten Vermögenswerte unseres Lebens vernetzen und schützen:unsere Autos, Nutzfahrzeuge, unseren Wohnraum und unsere Identitäten.Das Unternehmen wurde vom Erfinder und Unternehmer Tony Aquilagegründet und wird seither von ihm geleitet. Heute verarbeitet Soleraüber 340 Millionen digitale Transaktionen pro Jahr für etwa 240.000Partner und Kunden in fast 90 Ländern. Weitere Informationen findenSie auf solera.com.Vorbehalt bezüglich zukunftsgerichteter AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unteranderem Aussagen zu den Vorteilen der Partnerschaft zwischen Soleraund Taqeem (die "Partnerschaft"). Dazu zählen (ohne Anspruch aufVollständigkeit) die Schaffung anerkannter Standards für dieSchadensberechnung, eines Ökosystems für Unfallwagen-Auktionen undeiner anerkannten Methodik für Kfz-Gutachten, die potenzielleErrichtung eines Schulungs- und Forschungszentrums in Saudi-Arabien;die potenzielle Weiterentwicklung und Verbreitung von SolerasProdukten und Lösungen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt aufDigital Garage und IVAS) in Saudi-Arabien und im Nahen Osten; sowiedie erwarteten Vorteile der Partnerschaft für Mitglieder derAutomobil-, Mobilitäts und Versicherungsbranche in Saudi-Arabien undim Nahen Osten. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen,Prognosen und Annahmen und unterliegen zahlreichen Risiken,Unwägbarkeiten und unbekannten zukünftigen Ereignissen, die dazuführen können, dass tatsächliche Ergebnisse deutlich abweichen. Dietatsächlichen Ergebnisse können deutlich von den in dieserPressemitteilung ausgedrückten Ergebnissen abweichen. Grund dafürsind die Risiken und Unwägbarkeiten, die bei jeder derartigenTransaktion, Soleras Geschäftsfeld und Taqeems Geschäftsfeld zumtragen kommen. Dazu zählen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) dasUnvermögen, die erwarteten Vorteile der Partnerschaft zu realisieren;das Untermögen, aktuelle und zukünftige Lösungen, Produkte undDienstleistungen von Solera erfolgreich zu kommerzialisieren; Risikenin Zusammenhang mit und potenzielle negative Folgen von Übernahmen,Investitionen, Joint Ventures und ähnlichen Transaktionen; dieerfolgreiche Kombination der Lösungen, Produkte und Dienstleistungenvon Solera mit oder in andere Lösungen von Taqeem; die fortgesetzteAkzeptanz der Lösungen, Produkte und Dienstleistungen von Solera undTaqeem; sowie die Auswirkungen des Wettbewerbs auf das Preisniveauvon Produkten und Dienstleistungen und die Geschäftstätigkeit vonSolera und Taqeem. 