Tappy präsentiert tragbare Zahlungslösung in Zusammenarbeit mit der Expresspay Card auf Money20/20

Das Technologieunternehmen stellt tragbare biometrischeZahlungsmittel vorHangzhou, China (ots/PRNewswire) - Zwischen dem 14. und 16.November 2018 stellt Tappy Technologies, der Vorreiter im Bereichtragbarer Zahlungstechnologie, seine tragbare Zahlungslösung, die inZusammenarbeit mit Expresspay Card entwickelt wurde, auf derMoney20/20 aus. Mit der Expresspay Card bietet Tappy seinen Kundendiversifizierte tragbare Zahlungslösungen. Damit fördert Tappy seineProduktentwicklung und erweitert sein Produktangebot in Chinaerheblich.Money20/20, die derzeit in Hangzhou, China, stattfindet, wirfteinen sehr genauen Blick auf den chinesischen Markt ausinternationaler Perspektive. Sie baut eine Kommunikationsbrückezwischen führenden chinesischen und internationalenFintech-Unternehmen, die alle bestrebt sind, neue Kooperations- undGeschäftsmöglichkeiten zu entdecken. Tappy aus Hongkong, einVorreiter im Bereich tragbarer Zahlungs- und Zugangsgeräte, wurde zurKonferenz eingeladen. Die innovative Technologie von Tappy kannvollständig in Gegenstände wie Uhren, Kettenarmbänder, Schmuck undviele andere Arten von Accessoires integriert werden. Sie verwandeltdiese direkt in Zahlungs- und Zugangsgeräte und macht aus "IhrenLieblings-Wearables digitale Zahlungskarten". Die Technologie desUnternehmens erregte bei den Teilnehmern große Aufmerksamkeit.Expresspay Card, ein Partner von Tappy, wurde unter der Leitungder People's Bank of China gegründet. Das Projekt ist ein JointVenture, das von der Bank of China und China UnionPay durchinstitutionelle Investitionen gegründet wurde und gleichzeitig dieeinzige UnionPay-Mitgliedsorganisation für spezielle Kartenausgabenin China ist. Inhaber einer Expresspay Card können mit der Karte beijedem Händler bezahlen, der UnionPay-Karten akzeptiert. TappyTechnologies arbeitet mit Expresspay Card zusammen, um seinen Kundeneinen einzigartigen, schnellen und sicheren Flash-Zahlungsserviceanzubieten. Die Technologie des neuen Joint Venture kann auch genutztwerden, um das Kaufverhalten seiner Kunden anhand von Big Data besserzu verstehen. Die Ergebnisse können genutzt werden, um dasKauferlebnis zu verbessern, die Kundenbindung zu stärken und mitKollegen und gleichgesinnten Unternehmen zusammenzuarbeiten, umRessourcen und Daten auszutauschen. Neben der Expresspay Card habensich auch die britische Barclays sowie die indische Axis Bank undICICI Bank für die von Tappy Technologies entwickelte Technologieentschieden, um das mobile Bezahlungserlebnis ihrer Kunden zuverbessern.Derzeit bedient Tappy Technologies auch eine Reihe von Produktenführender globaler Marken wie Timex Uhren, GUESS Uhren, SuuntoBewegungsanalyselösungen, Kronaby Smartwatches und Mondaine Uhren."Unser Kundenstamm umfasst viele globale Zahlungsnetzwerke, Bankenund Uhrenmarken", sagte Wayne Leung, CEO von Tappy Technologies."Ausgeklügelte Algorithmen sorgen dafür, dass unsere einzigartigenbiometrischen Sensoren ohne Batterien einwandfrei funktionieren unddas Design der Uhr ästhetisch ansprechend ist. Diese Aspekte sind fürunsere Uhrenpartner wichtig."Die grenzüberschreitende Kooperation zwischen Tappy Technologiesund Expresspay Card soll die Integration des Technologievorreitersund der Hersteller von Uhren, Armbändern, Schmuck und Fitnesstrackernin China fördern. Sie wollen Hand in Hand daran arbeiten, dasrevolutionäre Konzept der biometrischen Technologie auf den Markt zubringen und die Spielregeln für alle Beteiligten im Bereich tragbarerZahlungsmöglichkeiten zu revolutionieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/784619/Biometric_sensor_payment_watch_strap.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/784620/Biometric_enabled_contactless_payment_method.jpgPressekontakt:Herr SW KwokTappy TechnologiesTel: +852-2273-4478Mob: +852-5613-9328Fax: +852-2761-0727Original-Content von: Tappy Technologies, übermittelt durch news aktuell