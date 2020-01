Tapetentrends: 2020 wird das Tapeten-Jahr (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Ob Sehnsuchtsort oder Stilbegleiter: An Tapeten kommtin diesem Jahr keiner vorbeiAuf der Heimtextil Messe in Frankfurt (07.-10. Januar 2019) präsentieren dieHersteller die Tapeten-Kollektionen 2020. Trend ist, dass die neuen Designsunseren Sehnsüchten Ausdruck verleihen und in ihrer Vielfalt viel Raum fürIndividualität und Kreativität lassen: Natur, ferne Welten, vergangene Epochen -mit Tapeten erschaffen wir unsere eigene heile Welt. Das kann mit Hilfe einereinzelnen Fototapete sein oder mittels komplett tapezierter Räume aus einerMischung von Muster- und Uni-Tapeten. Entscheidend ist, dass uns das eigeneZuhause ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit gibt.Neue Töne: Die Trendfarbe Koralle aus dem letzten Jahr ist auch in diesem Jahrsehr beliebt, sie wird nur etwas sanfter getönt und wird mit Beige oderSchwarz-Weiß kombiniert. Neben den angesagten Erd-, Sand- und Naturtönen kommenspannende Blau-Grün Kombinationen hinzu: Classic Blue, Eisblau,Stonewashed-Indigo, Rauchblau, Petrol, Salbei-, Smaragd-Grün und Frozen Green.Welcome to paradiseEs wird paradiesisch zu Hause! Farbenfrohe Kollektionen verwandeln unsere Räumein exotische Dschungel und lassen uns in eine andere Welt eintauchen. Papageien,tropische Blätter, kräftige Farben und ethnische Muster zieren die neuen, jungenTapeten. Außergewöhnliche Strukturen, die wie Kork oder Zuckerrohr anmuten, sindebenso authentisch wie das Farbspektrum: von erdigen Kolorits über vieleverschiedene Grüntöne bis hin zu tropischen, hellroten oder gelben Farbtupfernin Blütenform. Wer es nicht ganz so wild mag, findet filigrane, gleichmäßigeMuster, zum Beispiel in warmen Rottönen. Mystisch stellt sich der Trend mitorientalisch anmutender Flora in leichten Pastellfarben oder noch reduzierter inSchwarz-Weiß-Optik dar. So holt man sich schnell und einfach indonesischesInselleben, Amazonas-Stimmung oder Japan-Flair nach Hause - und das ganz ohneJetlag.HarmoniebedürftigJe kälter sich die Welt draußen zeigt, desto größer ist unser Bedürfnis nachHarmonie und einer verlässlichen Basis. Und zwar egal ob in Eigentum oderMietwohnung: Tapeten mit dezenten Mustern oder in zurückhaltenden Farben sindein Muss für jeden, der sich zurückziehen und zu Hause ankommen will! Dabeilässt sich das Thema Harmonie ganz individuell interpretieren. Für den einensind es klare, geografische Muster in dezenten Grautönen, die den puristischenInterieur-Stil unterstreichen. Für den anderen bringen filigrane Blumendekore infrischen Grüntönen die nötige Leichtigkeit und Unbeschwertheit in den Alltag.Denn je mehr wir uns von der Natur entfremden, desto größer ist das Verlangen,sie sich nach Hause zu holen. Dazu passen auch die neuen Tapeten im aktuellen"Classic Blue", der Pantone-Farbe des Jahres 2020.Klassik trifft auf EleganzTapete strahlt von sich aus einen hohen Wohnkomfort aus. Kommt sie mitkonstruktiven, gegensätzlichen Formen oder in edlen Tönen wie Rosé oderAnthrazit mit ein wenig Gold daher, wirkt der klassische Wandbelag modern undelegant. Ein Hauch von Retro bringen große, dynamische Motive, wie Wellen. Inharmonischen, dunklen und metallischen Farbverläufen sorgen sie für Glamour inden eigenen vier Wänden.Hauptsache ungewöhnlichKünstlerische Formen und Motive kommen heute nicht als Gemälde, sondern alsTapete an die Wand. Patinierte Strukturen mit effektvollen Matt- undGlanzflächen sowie optische und haptische Extravaganz sorgen für echteWow-Erlebnisse. Einen solchen Effekt vertragen besonders große Räume mit hohenDecken, wie sie in Altbauten zu finden sind. Aber auch ins Reihenhaus kann dasBesondere einziehen, zum Beispiel Tapeten-Unikate mit oxidierterEisenoberfläche, Wandgemälde oder extravagante Raubtier-Motive mit edlenApplikationen.Pressekontakt:Ulrike Reichfon 0172-6131926reich@tapeten.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/83173/4485567OTS: Deutsches Tapeten-InstitutOriginal-Content von: Deutsches Tapeten-Institut, übermittelt durch news aktuell