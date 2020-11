Tapestry: Was tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Tapestry":

Tapestry weist am 04.11.2020, 23:04 Uhr einen Kurs von 24.06 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Tapestry auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Tapestry liegt mit einer Dividendenrendite von 11,21 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hat einen Wert von 19,09, wodurch sich eine Differenz von -7,88 Prozent zur Tapestry-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tapestry liegt bei einem Wert von 10,23. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 30,91) unter dem Durschschnitt (ca. 67 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Tapestry damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Tapestry anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 15,33 Punkten, was bedeutet, dass die Tapestry-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Buy"-Rating. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Tapestry auf dieser Basis überverkauft (Wert: 14,56). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Buy" eingestuft. Damit erhält Tapestry eine "Buy"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

