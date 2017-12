Tapestry Inc Aktie: Die Ziele für 2017 wurden leicht verfehlt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tapestry":

Tapestry hat im Sommer das New Yorker Label Kate Spade für 2,4 Mrd $ übernommen. Durch die Übernahme hat sich Tapestry endgültig von einem Mono-Brand zu einem Multi-Brand-Konzern mit den Marken Coach, Stuart Weitzman und Kate Spade entwickelt. Die Wandlung findet in der Änderung des Namens (Tapestry) ihren Ausdruck. Der gemeinsame Nenner der 3 Marken ist ihr Ursprung in New York. Die selbst gesteckten Ziele für 2017 hinsichtlich Umsatz und operativer Marge wurden leicht verfehlt.

Für 2018 geht CEO Luis von einem Umsatzsprung von 30% aus

Der Umsatz stagnierte statt sich leicht zu erhöhen, und die operative Marge erreichte 17,5 statt 18 bis 19%. Positiv ist aber, dass bei der Ertragskraft Fortschritte gemacht wurden. Die Umsatzrendite von 13% hat unsere Erwartungen übertroffen. Die Repositionierung der Marke Coach scheint zu gelingen. In allen 4 Quartalen wurden auf vergleichbarerVerkaufsfläche Steigerungen erzielt. Für 2018 geht CEO Luis von einem Umsatzsprung von 30% aus, der aber in erster Linie auf die Übernahme von Kate Spade mit einem Beitrag von 1,2 Mrd $ zurückgehen wird.

Organisch strebt Tapestry ein niedriges einstelliges Umsatzwachstum an. Das operative Ergebnis von 22 bis 25% und der Gewinn von 10 bis 12% sollen unterproportional steigen. Die Begründung für den unterproportionalen Anstieg mit dem Rückzug von Kate Spade aus dem Großhandel und aus Online-Flash-Verkäufen fällt dürftig aus. Ob Kate Spade als Marke auch internationales Format hat, bleibt abzuwarten.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.