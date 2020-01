Tapestry Aktie: Seit Jahresanfang ohne CEO!

Weitere Suchergebnisse zu "Tapestry":

Beim Unternehmen Tapestry, Inc. (kurz „Tapestry”) gibt es derzeit keinen eigenen CEO. Denn die vorige CEO Anna Bakst war zum Ende des Jahres 2019 gegangen. Man suche noch einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin, so hieß es vom New Yorker Anbieter von Luxus-Accessoires. Bis es eine/n neue/n CEO gibt, soll Joanne Crevoiserat – CFO des Unternehmens – gewissermaßen einspringen. Man darf gespannt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



