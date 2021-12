Taoyuan Forest International Tourism Resort in China: Eine offene Einladung an alle

Beijing (ots/PRNewswire) -Das Taoyuan Forest International Tourism Resort wurde am 30. November 2021 auf dem Gipfeltreffen der chinesischen Kultur- und Tourismusindustrie in Beijing vorgestellt. Das Resort, das die natürliche Schönheit und die authentische Kultur des chinesischen Jangtse-Flussdeltas in sich vereint, heißt alle Gäste aus dem In- und Ausland herzlich willkommen und bietet ihnen eine ganz neue Erfahrung eines wunderbaren, regional inspirierten Urlaubs.Das Taoyuan Forest International Tourism Resort liegt im Herzen des „Goldenen Dreiecks" zwischen Shanghai, Suzhou und Hangzhou und ist nur 700 Meter von der berühmten chinesischen Wasserstadt Wuzhen entfernt. Auch die wunderschönen historischen Städte Tongluo und Nanxun sind nicht weit entfernt. Wie ein abgeschiedenes Wunderland bietet es einen unglaublichen Zugang zur Umwelt, der Sie mit der Natur verbindet, was in der Umgebung des Jangtse-Deltas selten ist. Auf einer Fläche von 13 km² verlaufen hier 11,5 km des Großen Kanals von China, mehr als 200 natürliche Flüsse, rund 88 kleine Inseln, 90 % Wald und heiße Mineralquellen.Das Taoyuan Forest International Tourism Resort, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein Urlaubs- und Tourismusziel von Weltrang mit internationaler Vision zu werden, verfügt über ein Kernstück (Konferenzzentrum), drei horizontale und drei vertikale Wasserstraßenabschnitte, fünf Achsen und sieben Korridore mit besonderen Merkmalen, neun Erholungszentren, zehn geschlossene Transportsysteme und zwölf Themenbereiche. Mit vielen aufregenden Attraktionen rund um die schönen Inseln und das klare Wasser, erstklassigen Annehmlichkeiten und gut durchdachten Paketen mit Natur- und Kulturtouren ist das Resort ein idealer, traumhafter Ort, um sich zu jeder Jahreszeit zu erholen und zu entspannen. Es bietet Gästen aller Altersgruppen eine breite Palette an qualitativ hochwertigen Angeboten, darunter Waldurlaub, Sightseeing, Thermalquellen, Studienreisen, Urlaub in der Natur, Kultur- und Kunsttouren, MICE, Unterhaltung, Themenhotels, Bauernhoferlebnisse, Sport, Abenteuer und Wasserparks.Auf dem Gipfeltreffen wurde auch ein Markenplan der Taoyuan Alliance of Guesthouses eingeweiht, der darauf abzielt, die Stärken der sechs führenden chinesischen Gästehaus- und Herbergsmarken Blossom Hill, CIPO Hillside Village, Lost Villa, Jinglulanshan, Cloud Retreat und Solo Wandering für gemeinsames Wachstum und bessere Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen. Die Taoyuan-Erklärung, die von allen Alliance-Mitgliedern bei der Gründung gemeinsam veröffentlicht wurde, war die erste ihrer Art in China und diente als Blaupause für den Aufbau von Chinas führendem Boutique-Gästehaus-Markencluster.Herr Sun Bo, Regionalmanager der Sunac China Shanghai Group Suzhou Company, dem Entwickler des Resorts, sprach im Namen des Taoyuan Forest International Tourism Resort eine offene Einladung an Besucher aus aller Welt aus. Als außergewöhnlicher Rückzugsort mit Wäldern, Inseln und Wasserparks wird das Resort dafür sorgen, dass die Gäste Natur, Kultur und Gastfreundschaft auf Weltklasseniveau erleben können.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1702116/image_5013700_47975012.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1702117/image_5013700_47975184.jpgPressekontakt:Guo Jie,+86 182 1022 5933,18210225933@qq.comOriginal-Content von: Taoyuan Forest International Tourism Resort, übermittelt durch news aktuell