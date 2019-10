Tao Heung: Grund zur Sorge?

Für die Aktie Tao Heung stehen per 14.10.2019, 10:48 Uhr 1.3 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Tao Heung zählt zum Segment "Restaurants".

Tao Heung haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,49 ist die Aktie von Tao Heung auf Basis der heutigen Notierungen 87 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (75,5) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Tao Heung investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 9,38 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit einen Mehrertrag in Höhe von 6,46 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Tao Heung mit einer Rendite von 3 Prozent mehr als 9 Prozent darüber. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,61 Prozent. Auch hier liegt Tao Heung mit 9,6 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.