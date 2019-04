Tanzverbot an Karfreitag: Thierse kritisiert Kühnert

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) hat die Forderung des Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert nach einer Aufhebung des Tanzverbots an Karfreitag kritisiert. "Ich bin erstaunt darüber, was Kevin Kühnert für wichtig hält und welche Interessen er bedienen will", sagte Thierse den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Donnerstagsausgaben). "Bisher wusste ich nicht, dass die SPD eine Spaßpartei ist. Ich bin in die SPD eingetreten, weil sie für Gerechtigkeit und Solidarität eintritt und nicht für die Interessen einer im Übrigen höchst erfolgreichen Klubkultur", so der ehemalige Bundestagspräsident weiter.

Thierse ist Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Kühnert hatte gesagt, er würde keine Party in einer Kirche anmelden. Doch "wer an dem Tag in die Disko gehen will, sollte das auch tun können", so der Juso-Chef weiter. Die Entscheidung, an Karfreitag zu feiern, müsse jedem selbst überlassen werden. Jeder könne sich in seinem Verein seine eigenen Regeln geben. "Aber die gelten dann nicht automatisch für alle", sagte Kühnert. Die Debatte flammt seit einiger Zeit jedes Jahr aufs Neue wieder auf. Am Dienstag hatte das Verwaltungsgericht Stuttgart eine Veranstaltung an Karfreitag unter Auflagen erlaubt. Stuttgart wurde verpflichtet, die Vorführung der Filme "Das Wort zum Karfreitag (mit humanistischem Tanzsegen)" und "Das Leben des Brian" bei geschlossenen Fenstern und Türen zu erlauben.

