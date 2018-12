Tanzen mit Flake und Bela B: Radioeins macht Musiker zu Club-DJs im Haus des Rundfunks (FOTO)

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -Promi-Moderatoren von Radioeins werden im Januar 2019 zu Club-DJs,und zwar an einem ganz besonderen Ort. Flake, Arnim Teutoburg-Weiss,Francoise Cactus und Bela B legen im legendären Haus des Rundfunks ander Masurenallee heiße Scheiben zum Tanzen auf. Das denkmalgeschützteAushängeschild der Neuen Sachlichkeit, in den Goldenen Zwanzigern vonArchitekt Hans Poelzig entworfen und 1931 eröffnet, war noch nieSchauplatz einer Tanzparty. Bis jetzt! Vom 11. Januar bis 1. Februar2019, immer freitags um 21.00 Uhr, lässt Radioeins vom rbb Hörerinnenund Hörer im Foyer tanzen. Am DJ-Pult oben auf der Galerie stehen:Flake (Rammstein) am 11. JanuarArnim Teutoburg-Weiss (Beatsteaks) am 18. Januar Francoise Cactus(Stereo Total) am 25. Januar Bela B (Die Ärzte) am 1. FebruarJeden Abend können 500 Hörerinnen und Hörer dabei sein - für keinGeld der Welt, denn Tickets gibt es nur bei Radioeins zu gewinnen -on air, per App, im Web."Die Sendung mit ..." auf RadioeinsAuf Radioeins gibt es seit 1. Mai 2017 immer dienstags um 21.00Uhr das erfolgreiche Musikspecial "Die Sendung mit ...", in der sichregelmäßig bekannte Musikerinnen und Musiker wie Peter Fox, IngaHumpe, Bela B, Flake und Francoise Cactus mit ihrem ganz speziellenMusikgeschmack zu Gehör melden. Mit einigen von ihnen können dieHörerinnen und Hörer jetzt tanzen und feiern: "Radioeins - DIE PARTY"immer freitags, immer um 21.00 Uhr, nur vom 11. Januar bis 1. Februar2019.Pressekontakt:rbb PresseteamTel 030 / 97 99 3 - 12 100rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell