Tanz in 3sat: Inszenierung des Alvin Ailey American Dance Theaters in New York / Dokumentation über Mourad Merzoukis und seine Hip-Hop-Choreografie (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 12. Oktober 2019, ab 20.15 UhrErstausstrahlungenAm Samstagabend, 12. Oktober 2019, dreht sich in 3sat alles umTanz und Bewegung: Um 20.15 Uhr zeigt 3sat mit "Alvin Ailey AmericanDance Theater: Chroma - Grace - Takademe - Revelations" einePerformance des amerikanischen Tanz-Ensembles aus dem Lincoln Centerin New York, in der es einen Querschnitt aus seinen tänzerischenHighlights präsentiert. Um 21.45 Uhr folgt die Dokumentation"Vertikal: Mourad Merzoukis Tanz gegen die Schwerkraft", die denfranzösischen Choreographen porträtiert und seine aktuelleInszenierung vorstellt.Das Alvin Ailey American Dance Theater, das sich alsmulti-ethnisches Ensemble versteht, ist die internationalerfolgreichste Compagnie der Vereinigten Staaten - mit einemRepertoire von mehr als 250 Choreografien. Keine Tanzgruppe sonstverkörpert den Spagat zwischen Tradition und Erneuerung, zwischenafroamerikanischem Erbe und Modern Dance so sehr wie das DanceTheater. "Dance is for everybody" - mit dieser Vision veränderteAlvin Ailey vor mehr als 50 Jahren die Wahrnehmung des amerikanischenTanzes grundlegend. Inspiriert von Blues, Spirituals undGospel-Gesängen hat der Theatergründer sein kulturelles Erbe inmodernen Tanz übertragen. Unter der Künstlerischen Leitung von RobertBattle umfasst das Programm der Compagnie im Lincoln Center 59 JahreTanzgeschichte und ist Sinnbild des afroamerikanischen Tanzeszwischen Retrospektive und Gegenwart.In ihrer Dokumentation "Vertikal: Mourad Merzoukis Tanz gegen dieSchwerkraft" erzählen Stefanie Herrmansdörfer und Wolfgang Horn denWerdegang des Choreografen, geben Einblicke in die Schwierigkeitenund die Schönheit des fliegenden Tanzes und zeigen die magischenBilder seiner dreidimensionalen Hip-Hop-Choreografie. Zurzeit istMerzouki einer der gefragtesten Choreografen Frankreichs. Er warBoxer, Artist und vor allem Hip-Hop-Tänzer. In seiner Arbeitvermischt er die unterschiedlichsten Disziplinen miteinander:zeitgenössischen Tanz, Akrobatik und Kampfkunst. In seinem Stück"Vertikal" vermengt er die Energie des Hip-Hop-Tanzes mit der Poesieder Luftakrobatik und erzeugt so eine Illusion von Leichtigkeit.Durch Seile und Vorrichtungen lässt er die Tänzerinnen und Tänzerseiner Compagnie "Käfig" vom Boden abheben. Er ermöglicht ihnen, zufliegen und den gesamten Bühnenraum zu erobern. Mit einer Partituraus Streicherklängen und Elektrobeats gestaltet der Komponist ArmandAmar neue Klänge für den Raum und behält doch das Vokabular desHip-Hops bei.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/alvinailey undhttps://presseportal.zdf.de/presse/vertikalDie Dokumentation als Video-Stream: https://kurz.zdf.de/fYK/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell