Tantech-Aktie: Neuer Auftrag führt zur Erweiterung!

Tantech Holdings Ltd(NASDAQ:TANH) gab bekannt, dass seine Tochtergesellschaft, Shangchi Automobile Co Ltd, weitere zehn Fahrzeugaufträge erhalten hat. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Auftrag für maßgeschneiderte, hochwertige schwarz-gelbe Midibusse im Mai 2022 an den Kunden in Ecuador ausgeliefert wird.

Die leichten Diesel-Midibusse von Shangchi Automobile verfügen über ein manuelles Fünfganggetriebe und bieten Platz für 18 Fahrgäste. Die Busse ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung