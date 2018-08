Frankfurt am Main / Worms (ots) - Selbständig arbeitendeStaubsauger und Rasenmäher gehören inzwischen zum Alltag, vor einpaar Jahren noch undenkbar. Und das ist nur die sichtbare Spitze desriesigen Eisberges Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). Esgeht um die Vernetzung von "intelligenten" Geräten, die selbstlernendagieren und automatisiert Entscheidungen treffen sowie autonomHandlungen ausführen. Diese Entwicklung schreitet rasant in vielenWirtschaftsbereichen voran und führt zur Transformation etablierterGeschäftsmodelle, Denkmuster sowie gesamter Wertschöpfungslogiken.Prognosen zufolge werden bis 2020 7,6 Milliarden Geräte in Firmenvernetzt sein und die weltweiten Unternehmensausgaben in IoT umjährlich 14 Prozent auf dann 1,4 Billionen US-Dollar wachsen(Gartner, 2017). Die Handelsbranche wird sich durch diese Entwicklungmaßgeblich verändern.Transformation etablierter Geschäftsprozesse - IoT wird zum "GameChanger" im HandelIn der durch die Digitalisierung des Kunden und seinerVerhaltensweisen geprägten Ära "Retail 4.0" ermöglicht IoT neue Wege,um mit dem Konsumenten in Interaktion zu treten. Die Vorteile desOnline-Handels lassen sich künftig auch im stationären Handel mit demSmartphone als zentralem "Connector" zwischen Kunde und Händlerrealisieren.Neue Produkte und Dienstleistungen entstehen, indem die Geräte dieVerhaltensweisen und Bedürfnisse der Konsumenten lernen,Problemlösungen entwickeln und diese schnell an die Konsumentenzurückspielen. Damit geht eine Verlagerung derInformationsverarbeitung vom Back- hin zum Front-End einher. Datenwerden direkt beim Konsumenten verarbeitet und Entscheidungen undHandlungen initiiert, was sich in einer deutlich höherenHandlungsgeschwindigkeit widerspiegelt. Routinekäufe des Konsumentenwerden in letzter Konsequenz sogar von den Geräten eigenständigübernommen und lösen beim Händler eine automatisierte Bestellungsowie den Warenversand aus.Bestandsübersicht in Echtzeit, kundenzentrierteSortimentsgestaltung sowie personalisierte Kundenkommunikation alszentrale Anwendungsfelder von IoTAktuell ist zu beobachten, dass das Internet of Things invielfältigen Konzepten durch namhafte Anbieter sowieTechnologie-Start-ups Anwendung findet. Lösungsansätze basierenjedoch meist noch auf einzelnen, isolierten Ansätzen - ganzheitlicheIoT-Konzepte sind in der heutigen Handelslandschaft bisher kaum zufinden.Echtzeitbestände stellen für Handelsunternehmen in einerhochdynamischen Wettbewerbslandschaft ein zentrales Erfolgskriteriumdar - die Realisierung stellt sie jedoch vor große Herausforderungen.IoT bietet die Möglichkeit einer exakten Echtzeit-Bestandsübersicht.So hat zum Beispiel das US-amerikanische Mode-Label Levi's inKooperation mit Intel alle im jeweiligen Store befindlichen Produktemit RFID-Tags ausgestattet, die durch einen zentralen Empfängerkontinuierlich überwacht werden. Im Falle von niedrigen Beständenwird dann automatisch eine Meldung ausgelöst und die fehlendenProdukte im Zentrallager nachgeordert.Die Analyse und Adjustierung von Sortimenten entlang derKundenbedürfnisse ist eine zentrale Erfolgsprämisse. Um nachhaltigerfolgreich zu sein, müssen Sortimentsanpassungen schneller erfolgenals bei den Wettbewerbern - idealerweise automatisiert. Durch IoTsind Sortimentsauswertungen nun direkt am Point-of-Sale möglich. DieKonsequenz: Validere und differenziertere Entscheidungen in einerhöheren Geschwindigkeit. Beim Besuch der deutschen Filiale von BASFWein erhalten Kunden eine individualisierte Sortimentsauswahl ineinem digitalen Regal präsentiert, abgestimmt auf deren Vorlieben undGeschmackspräferenzen, die in ihrem Kundenprofil hinterlegt sind.Wichtige Konsumenten-Daten können erfasst und Sortimente besserindividuell abgestimmt werden.Personalisierte Angebote und Produktempfehlungen sind imOnline-Handel ein etabliertes Mittel der Kundenkommunikation, das demstationären Handel insbesondere aufgrund fehlender Lösungen zurIdentifikation des einzelnen Kunden bisher verwehrt war. Diepersönliche Kundenkommunikation wird durch IoT und die Verknüpfungmit dem Smartphone des Kunden als Empfängermedium nun ermöglicht.Beispielsweise sendet Starbucks seinen Kunden automatisiertpersonalisierte Angebote auf deren Smartphones, wenn sie sich in derNähe einer Filiale befinden. In den USA versendet das Unternehmenaktuell 6 Millionen mobile Promotions pro Woche.Filialen werden durch IoT zu "Smart Stores"Durch die Verknüpfung der Vertriebskanäle und ihrer individuellenVorteile gewinnen die Filialen als zentrale Interaktionspunkte wiederstärker an Bedeutung und werden zu "Smart Stores". "Wichtig istjedoch, dass die Anwendung von IoT-Technologien keinen Selbstzweckerfüllt, sondern einen konkreten Mehrwert für den Kunden darstellenmuss. Die Ausgestaltung des Smart Store sollte demnach auf dieProblemlösung des Konsumenten abzielen. Um dies zu gewährleisten,führt IoT zu einer Neuausrichtung zentraler Handelsprozesse wie derSortimentierung und dem Bestandsmanagement, dem Store Design, denStore Operations und auch der Kundenkommunikation", kommentiert Prof.Dr. Jörg Funder, Geschäftsführender Direktor IIHD Institut."Die IoT-Technologie ist heutzutage erstmals realistisch mitüberschaubarem Kosten- und Technologie-Aufwand in Filialen oderZwischenlagern einsetz- und skalierbar. Bei der Umsetzung von IoT-und Smart Store-Konzepten befindet sich der deutsche Handel aktuellnoch inmitten einer Konzeptionsphase - der Automatisierungsgrad istStand heute noch sehr gering. Eine der zentralen Hürden für dieImplementierung von IoT sind die Skalierbarkeit von IT-Strukturensowie die Notwendigkeit hoher Investitionen. 