Tanne, Kiefer oder Fichte - welches ist der perfekte Weihnachtsbaum?

Frankfurt am Main (ots) - Wenn es um die Wahl des Weihnachtsbaums geht,entscheiden sich fast acht von zehn Deutschen für die Nordmann-Tanne. Aber esgibt auch verschiedene andere Baumarten im Angebot - jede von sich hat ihrebesonderen Vorteile. Hier ein Überblick über die gängigstenWeihnachtsbaum-Arten:Die NordmanntanneSpitzenreiter unter den Weihnachtsbäumen ist die Nordmanntanne. Knapp 80 Prozententscheiden sich für sie. Das hat gute Gründe, denn diese Sorte wächst sehrgerade und gleichmäßig. Sie ist eine Tanne wie aus dem Bilderbuch, kegelförmigund geschlossen. Dazu ist die Nordmanntanne sehr robust und haltbar. Ihrestabilen Äste tragen auch schwereren Schmuck gut. Sie eignet sich ideal, um auchmehrere Wochen im Wohnzimmer zu stehen, ohne zu nadeln. Dabei bringt sie einenangenehmen Tannenduft mit. Die kräftig grünen Nadeln der Nordmanntanne sinddick, glänzend und relativ weich. Deswegen ist der Baum gerade bei Familienbeliebt.Die BlaufichteAuf dem zweiten Platz der Beliebtheitsskala der Deutschen ist die Blaufichte.Rund 10 Prozent der Käufer entscheiden sich für sie. Ihre Krone und Zweigewachsen fächerartig und gleichmäßig, dadurch ergibt sich ein schönespyramidenförmiges Bild. Besonderheit der Blaufichte sind die elegantengraugrünen, harten und sehr spitzen Nadeln, die ihr den Spitznamen Stech-Fichteeingebracht haben. Dass man sich an den Nadeln leicht stechen kann, ist nur aufden ersten Blick ein Nachteil. Gerade Katzen-, Vogel- und Kleintierbesitzerschätzen diesen natürlichen Schutz. Die stechenden Nadeln verhindern, dass dieTiere den Weihnachtsbaum als Klettergerüst verwenden.Die RotfichteDie heimische Rotfichte oder Gemeine Fichte ist in unseren Wäldern weitverbreitet. Als Weihnachtbaum sind junge Rotfichten eine günstige Alternativefür den kleineren Geldbeutel. Sie bietet ein schönes, kegelförmiges Bild.Charakteristisch sind die schräg ansteigenden oberen Zweige und die eherhängenden unteren Äste. Durch die weite Verbreitung gibt es eine große Variationan Arten und Formen. Die meisten Rotfichten haben dunkelgrüne, leicht stehende,kurze Nadeln. Die Rotfichte nadelt häufig etwas früher als andereWeihnachtsbäume und sollte daher eher kurz vor dem Fest gekauft werden. Sie istdeshalb sehr gute für den Außenbereich geeignet.Die Nobilis-TanneDie graugrüne Nobilis-Tanne oder Edeltanne ist weniger verbreitet und ein sehrrobuster, gut riechender Weihnachtsbaum. Sie ist sehr lange haltbar und nadeltkaum. Deshalb ist die Edeltanne zur mehrwöchigen Dekoration als Baum oderSchnittgrün sehr beliebt. Die festen Äste halten auch schwerenWeihnachtsbaumschmuck gut aus und machen die Tanne insgesamt sehr stabil. DerWuchs ist nicht immer so regelmäßig wie bei der Nordmanntanne.Die SchwarzkieferDie Schwarzkiefer zeichnet sich durch die kräftig grünen, buschigen, sehr langenNadeln aus. Die kräftigen Zweige sind ideal für Holzschmuck. Die Kiefer ist sehrlange haltbar und duftet wunderbar.Der PlastikbaumSeit einigen Jahren gibt es auch Plastik-Weihnachtsbäume. Die Modelle variierenstark in Preis und Qualität. Meist werden sie in China oder anderen asiatischenLändern hergestellt und nach Europa transportiert. Der Plastikbaum kann übermehrere Jahre eingesetzt werden. Er nadelt und duftet nicht. Im Gegensatz zunatürlichen Weihnachtsbäumen hat der Plastikbaum eine negative CO2-Klimabilanz.Er kann nicht kompostiert werden, sondern muss über den Müll entsorgt werden.Über den Verband Natürlicher Weihnachtsbaum e.V.Der Verband Natürlicher Weihnachtsbaum vereinigt einige der mittelständigen undführenden Weihnachtsbaumerzeuger mit dem Ziel, den natürlich gewachsenenWeihnachtsbaum zu fördern. Der Verband ist unabhängig und nicht gebunden anBaumarten oder Herkunftsregionen. Er arbeitet eng mit supranationalen,nationalen und regionalen Verbänden zusammen.