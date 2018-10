Tanla gewinnt früheren Airtel-Vorsitzenden Sanjay Kappor als Senior Advisor und Mentor für seine Wachstumsstrategie

Hyderabad, Gurgaon und Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Tanla Solutions Ltd. (BSE: 532790) (NSE: TANLA) freut sich,bekanntzugeben, dass das Unternehmen Sanjay Kappor als "SeniorAdvisor und Mentor" gewonnen hat. Seine Hauptaufgabe wird es sein,das Unternehmen bei Entscheidungsprozessen zu Geschäftswachstum,Markenaufbau, Diversifizierung und technischen Ideen zu beraten.Tanla übernahm kürzlich für 3,4 Milliarden Rupien Karix Mobile vonGSO.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/775432/Sanjay_Kapoor_Joins_Tanla.jpgSanjay ist eine angesehene globale Führungspersönlichkeit imBereich Telekommunikation und war von 2010 bis 2013Vostandsvorsitzender des Betriebs von Bharti Airtel in Indien undSüdasien. Seit mehr als 20 Jahren hat er leitende Positionen imindischen Telekommunikationsmarkt inne. Nach seiner Position beiAirtel war Kapoor 2014 fast ein Jahr lang Vorsitzender des IndischenHandyherstellers Micromax. Derzeit hat er verschiedene Aufgaben imBereich Entrepreneurship und Consulting inne und istAufsichtsratsmitglied bei verschiedenen Firmen in Indien und Übersee.Kürzlich wurde er zum Aufsichtsratsmitglied von Saudi Telecomernannt. Zudem ist er strategischer Berater verschiedenerStart-up-Unternehmen."Wir freuen uns, dass Sanjay uns in Zukunft beraten wird. SeineFachkompetenz und sein umfangreiches Branchenwissen ist für unserekünftige Entwicklung sehr wertvoll. Durch seine langjährige Erfahrungund sein großes Netzwerk an Branchenkontakten wird er uns eine großeHilfe in Bezug auf unsere strategische Ausrichtung und den Vorstoß inneue Bereiche und Technologien sein.", meinte Uday Reddy, CMD, TanlaSolutions.Sanjay Kapoor kommentierte: "Tanla ist ein Anbieter vonTelekommunikationslösungen mit großem Potenzial, das von einemkreativen Unternehmer, Uday Reddy, geleitet wird. Die Transformationdes Unternehmens wurde durch den Vorstoß deutlich, sowohl organischals auch anorganisch eine globale Führungsrolle aufzubauen und zuskalieren. Durch die Vision, mithilfe modernster Technologiezukunftsträchtige cloudbasierte Lösungen zu entwickeln, hebt sichTanla von seinen Mitbewerbern ab. Ich freue mich darauf, Uday undseinem Team zur Seite zu stehen und Tanla zum unangefochtenenMarktführer im Bereich Cloud Communication aufzubauen.Informationen zu TanlaTanla ist ein indisches Unternehmen mit Hauptsitz in Hyderabad undwurde 1999 gegründet. Heute ist Tanla als einer der größten CloudCommunication-Anbieter ein globaler Marktführer in seinem Bereich,der jährlich 120 Milliarden Geschäftskommunikationen abwickelt. Tanlagestaltet weltweite Kommunikation neu und setzt kontinuierlich neueMaßstäbe durch verbesserte Geschwindigkeit und die Einfachheit seinerCloud Communication-Lösungen. Dabei werden hochmoderne Technologieneingesetzt, um den hohen Ansprüchen einer vielfältigen Kundschaft,von Unternehmen zu Carriern in verschiedensten Regionen, gerecht zuwerden.Pressekontakt:Media Relations: marketing@tanla.comOriginal-Content von: Tanla Solutions Limited, übermittelt durch news aktuell