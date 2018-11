Tankstellenbetreiber in NRW kritisieren Feiertagswaschverbot

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Tankstellenbetreiber organisieren Widerstand gegen das in Nordrhein-Westfalen geltende Feiertagsverbot für den Betrieb von Autowaschanlagen.



Auf die Einnahmen seien viele Tankstellenpächter angewiesen, da sie mit dem reinen Spritverkauf nur rund ein Fünftel ihres Verdienstes erwirtschaften könnten, argumentiert Herbert Rabl, Sprecher des Interessenverbands der Tankstellenbetreiber. In der Hälfte der deutschen Bundesländer und Stadtstaaten ist die automatische Autowäsche auch am Feiertag grundsätzlich erlaubt.

In sechs Bundesländern drohen sogar Bußgelder: Neben Nordrhein-Westfalen zählen dazu Niedersachsen, Bremen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und das Saarland. Damit seien die Verdienstchancen deutschlandweit äußerst unterschiedlich verteilt, kritisieren die Tankstellenbetreiber./uta/DP/zb