Tanken wieder günstiger / Kraftstoffpreise dennoch zu hoch (FOTO)

München (ots) -Erstmals seit Wochen profitieren Autofahrer an den Tankstellen vonden sinkenden Rohölpreisen - angesichts des deutlichen Einbruchs amRohölmarkt seit Anfang Oktober wäre aber ein noch niedrigeresPreisniveau angemessen. Für einen Liter Super E10 müssen Autofahrerim Bundesmittel 1,491 Euro bezahlen, 3,5 Cent weniger als in derVorwoche. Bei Diesel, das sich in den vergangenen Wochenüberdurchschnittlich verteuert hatte, fiel der Rückgang nochspürbarer aus: Ein Liter kostet nun 1,388 Euro, ein Rückgang von 4,5Cent. Damit liegt die Preisspanne zwischen den beiden Sorten wiederbei über zehn Cent.Der ADAC hält die bundesweite Preisgestaltung an den Zapfsäulentrotz des Rückgangs weiterhin für überzogen. Während sich seit AnfangOktober am Rohölmarkt ein Barrel der Sorte Brent um fast 30 Prozentvon rund 85 auf 60 Dollar verbilligte, kosten Benzin und Diesel heuteungefähr genauso viel wie vor zwei Monaten.Der ADAC empfiehlt, die regelmäßigen Schwankungen der Spritpreiseim Tagesverlauf zu beachten. Laut Auswertung des Clubs liegen diebesten Zeiten zum Tanken zwischen 15 und 17 Uhr sowie 19 und 22 Uhr.Unterstützung bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise".Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt gibt es auch unterwww.adac.de/tanken.