Tanken wieder etwas billiger / Preisniveau bleibt dennoch hoch (FOTO)

München (ots) -Autofahrer können an den Tankstellen wieder etwas durchatmen. Lautaktueller Auswertung des ADAC müssen sie für einen Liter Super E10 imBundesdurchschnitt 1,525 Euro bezahlen, das sind 0,2 Cent weniger alsin der Vorwoche. Diesel verbilligte sich noch deutlicher um 1,9 Centauf 1,297 Euro je Liter. Für Benzin ist dies im Wochenvergleich dererste Rückgang nach zuletzt elf Anstiegen in Folge. Weiter geöffnethat sich die Preisschere zwischen Benzin und Diesel. Die mittlerePreisdifferenz zwischen beiden Kraftstoffsorten, die im Februarzeitweise nur 7 Cent pro Liter betrug, hat sich auf 22,8 Centvergrößert.Trotz der leichten Entspannung ist das aktuelle Preisniveau an denTankstellen nach Einschätzung des ADAC weiterhin überhöht. Benzin istderzeit rund 20 Cent pro Liter teurer als noch im Februar. Dies istangesichts der auf unter 70 Dollar je Barrel gefallenenRohölnotierungen nicht gerechtfertigt.Der ADAC empfiehlt Autofahrern, vor dem Tanken die Preise zuvergleichen. Wer die teilweise erheblichen Preisunterschiede zwischenverschiedenen Tankstellen und Tageszeiten nutzt, spart bares Geld undstärkt den Wettbewerb zwischen den Anbietern. Unkomplizierte undschnelle Hilfe bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise".Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preisegibt es auch unter www.adac.de/tanken.Mit dem ADAC Vorteilsprogramm günstiger tanken: ADAC Mitgliederbekommen einen Cent Rabatt pro Liter Kraftstoff - an jeder fünftenTankstelle in Deutschland. Alle Infos dazu unterwww.adac.de/mitgliedschaft/mitglieder-vorteilsprogramm.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell