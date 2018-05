Tanken erneut deutlich teurer / Entwicklung auf dem Ölmarkt sorgt für Anstieg der Kraftstoffpreise (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

München (ots) -Tanken ist in Deutschland erneut deutlich teurer geworden.Gegenüber der vergangenen Woche kletterte der Preis für einen LiterSuper E10 nach Angaben des ADAC um 2,1 Cent auf durchschnittlich1,434 Euro. Diesel-Kraftstoff verteuerte sich um 2,2 Cent je Literund kostet derzeit im Tagesmittel 1,273 Euro.Verantwortlich für den Preisanstieg sind die abermals höherenRohölnotierungen. So liegt der Preis für ein Barrel Rohöl der SorteBrent inzwischen bei 78 Dollar. Das sind gut zweieinhalb Dollar mehrals vor Wochenfrist.Der ADAC empfiehlt Autoreisenden, die in wenigen Tagen in diePfingstferien aufbrechen, den Tank nach Möglichkeit spätnachmittagsoder abends aufzufüllen. Dann sind die Spritpreise erfahrungsgemäßbesonders niedrig. Augen auf heißt es auch beim Tanken im Ausland.Grundsätzlich lohnt es sich, vor dem Tanken die aktuellenKraftstoffpreise zu vergleichen und gezielt beim günstigsten Anbieterin der Nähe zu tanken. Unterstützung liefert dabei die Smartphone-App"ADAC Spritpreise". Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarktgibt es auch unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC NewsroomTel.: 089 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell