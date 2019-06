Tanken erneut billiger / Spannungen im Persischen Golf zeigen noch keine Auswirkungen (FOTO)

München (ots) -Autofahrer müssen an den Tankstellen erneut weniger bezahlen alsin der Vorwoche. Laut aktueller Auswertung des ADAC verbilligte sichSuper E10 im Bundesdurchschnitt um 1,5 Cent auf 1,468 Euro je Liter,der Preis für einen Liter Diesel sank um 0,9 Cent auf 1,252 Euro.Die Durchschnittspreise sind damit die vierte Woche in Folgegesunken. Die politischen Spannungen im Persischen Golf zeigenbislang keine negativen Auswirkungen. Die Preise für ein Barrel Rohölder Sorte Brent pendeln wie in der Vorwoche um den Wert von 62Dollar.Der ADAC empfiehlt Autofahrern, vor dem Tanken die Preise zuvergleichen. Wer die teilweise erheblichen Preisunterschiede zwischenverschiedenen Tankstellen und Tageszeiten nutzt, spart bares Geld undstärkt den Wettbewerb zwischen den Anbietern. Unkomplizierte undschnelle Hilfe bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise".Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preisegibt es auch unter www.adac.de/tanken.Mit dem ADAC Vorteilsprogramm günstiger tanken: ADAC Mitgliederbekommen einen Cent Rabatt pro Liter Kraftstoff - an jeder fünftenTankstelle in Deutschland. Alle Infos dazu unterwww.adac.de/mitgliedschaft/mitglieder-vorteilsprogramm.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell